نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السادسة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024، قبل منافسات الجولة السادسة من البطولة والتي سوف تنطلق مساء اليوم الثلاثاء.

موقف إنتر ميلان واي سي ميلان من ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نادي اي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة السادسة

1 إنتر ميلان، 15 نقطة.

2 ميلان، 12 نقطة.

3 ليتشي، 11 نقطة.

4 يوفنتوس، 10 نقاط.

5 فيورنتينا، 10 نقاط.

6 أتالانتا، 9 نقاط.

7 نابولي، 8 نقاط.

8 فروزينوني، 8 نقاط.

9 تورينو، 8 نقاط.

10 هيلاس فيرونا، 7 نقاط.

11 بولونيا، 6 نقاط.

12 ساسولو، 6 نقاط.

13 روما، 5 نقاط.

14 مونزا، 5 نقاط.

15 لاتسيو، 4 نقاط.

16 جنوى، 4 نقاط.

17 ساليرنيتانا، 3 نقاط.

18 أودينيزي، 3 نقاط.

19 كالياري، نقطتان.

20 إمبولي، دون نقاط.

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.

تردد قناة ابو ظبي 1

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

تردد قناة ابو ظبي 2

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة اس دي.