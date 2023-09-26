نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السادسة؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024، قبل منافسات الجولة السادسة من البطولة والتي سوف تنطلق مساء اليوم الثلاثاء.
موقف إنتر ميلان واي سي ميلان من ترتيب الدوري الإيطالي
يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي نادي اي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة السادسة
1 إنتر ميلان، 15 نقطة.
2 ميلان، 12 نقطة.
3 ليتشي، 11 نقطة.
4 يوفنتوس، 10 نقاط.
5 فيورنتينا، 10 نقاط.
6 أتالانتا، 9 نقاط.
7 نابولي، 8 نقاط.
8 فروزينوني، 8 نقاط.
9 تورينو، 8 نقاط.
10 هيلاس فيرونا، 7 نقاط.
11 بولونيا، 6 نقاط.
12 ساسولو، 6 نقاط.
13 روما، 5 نقاط.
14 مونزا، 5 نقاط.
15 لاتسيو، 4 نقاط.
16 جنوى، 4 نقاط.
17 ساليرنيتانا، 3 نقاط.
18 أودينيزي، 3 نقاط.
19 كالياري، نقطتان.
20 إمبولي، دون نقاط.
وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.
تردد قناة ابو ظبي 1
القمر الصناعي النايل سات.
تردد القناة 11411.
معدل الترميز 27500.
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