نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يحسم سباق "الحذاء الذهبي"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أسابيع قليلة من انطلاق فعاليات الموسم الكروي الحالي في أوروبا، دخل أكثر من مهاجم في السباق مبكرًا على صدارة أفضل الهدافين لهذا الموسم.

وتشير إحصائيات الهدافين، خاصة في الدوريات الكبرى، إلى أن الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في أوروبا هذا الموسم لن يكون سهلًا على الإطلاق وأنه قد يمتد إلى اللحظة الأخيرة من الموسم.

وكان النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي توج بالجائزة في الموسم الماضي بعد سجل تهديفي مميز في أول موسم له بالدوري الإنجليزي توجه بـ36 هدفًا في المسابقة، واستحق من خلاله إحراز الجائزة.

وينتظر أن يكون هالاند من أقوى المنافسين على الجائزة في الموسم الحالي 2023-2024 أيضًا بعدما سجل 8 أهداف خلال الجولات الـ6 الأولى من المسابقة هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، وبفارق 3 أهداف أمام الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام.

ولكن الأهداف الثمانية لا تضع هالاند في الصدارة حاليًا، حيث يتقدم عليه اللاعب سيرهو جيراسي مهاجم شتوتغارت، والذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف بعد مرور 5 جولات فقط من المسابقة.

وينتظر أن يكون جيراسي منافسًا قويًا مع هالاند ومهاجمين آخرين على جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في أوروبا هذا الموسم، كما يدخل معهما في المنافسة بقوة على الجائزة كل من الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ويحتل كين المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 7 أهداف حتى الآن، ويتساوى معه مبابي في رصيد الأهداف، والذي يتصدر به حاليًا قائمة هدافي الدوري الفرنسي بفارق هدفين فقط أمام المهاجم المصري مصطفى محمد نجم نانت.

كما يدخل في المنافسة البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، والإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، حيث يقتسمون صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 5 أهداف لكل منهم.

ويبرز من الدوري الإيطالي أيضا اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، حيث يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف أيضًا.