نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. بشرى سارة في مران الزمالك ووفاة عادل الشوربجي وريال مدريد يستقر على بديل أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

مران الزمالك يشهد عودة "فتوح" وموقفه من اللحاق بمباراة أرتا سولار

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق في جزء من التقسيمة الفنية، ضمن الاستعدادات لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الأخيرة وكانت عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن.

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وفاة المستشار عادل الشوربجي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف والتظلمات في اتحاد الكرة المصري.

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على نعي عادل الشوربجي وهو الذي وافته المنية صباح اليوم.

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ريال مدريد يختار تشابي ألونسو ليكون خليفة كارلو أنشيلوتي في 2024

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تشافي ألونسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، سيتولى تدرب نادي ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب المعلومات الواردة من "راديو ماركا" فأن ألونسو لاعب الميرنجي السابق سيتولى تدريب الملكي بالموسم الجديد، على الرغم من تجديد عقده مع ليفركوزن حتى يونيو 2026.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ألونسو يملك اتفاقًا سريا مع ليفركوزن بموجبه يرحل المدرب الإسباني الفريق وقتما يريد.

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