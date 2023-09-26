نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد أم برشلونة.. صدام جديد بين عملاقي الليجا لضم سفاح إسبانيا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الصراع بين عملاقي الدوري الإسباني على ضم المواهب الجديدة في الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريقين، للمنافسة على جميع الألقاب القادمة، خاصة مع تقدم سن نجوم الفريقين في بعض المراكز.

ودخل الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في صراعا جديدا على أحد المواهب الهجومية الشابة التي ظهرت بقوة داخل الليجا في الفترة الماضية.

- ويلياميز يشعل صراع برشلونة والريال

وأكد لنيكو رودري٠يز، الصحفي في برنامج التشيرنجيتو:" أن يوجد اهتمام كبير وصراع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، للحصول على خدمات مهاجم منتخب إسبانيا الجديد نيكو ويليامز، نجم فريق أتليتك بيلباو".

وتابع الصحفي:" أن اللاعب لن يرحل عن الدوري الإسباني في ظل تواجد العديد من العروض الإنجليزية لضمه هذا الموسم، حيث سيفضل اللاعب الانتقال إلى مدريد".

وكانت إدارة بيلباو في الفترة الأخيرة، تحاول إقناع اللاعب بتجديد عقده داخل صفوف الفريق، بعد تألقه الملحوظ في الموسم الماضي، وصراع الأندية الكبرى على ضمه.