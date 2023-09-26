نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يذهب إلى مدريد.. زيدان قريب من تولي تدريب عملاق السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن الدوري السعودي لن يهدأ في ملف الانتدابات العالمية في الفترة الحالية، حيث يخطط أحد عمالقة الدوري السعودي في للتعاقد مع مدير فني عالمي من طراز رفيع.

وظهر مؤخرا اسم الفرنسي زين الدين زيدان، على طاولة فريق الهلال السعودي، حال رحيل المدرب الحالي خيسوس.

- زيدان يقترب من الهلال

وأعلن لإعلامي السعودي محمد البيكيري، أن قد يكون من المحتمل، تعاقد الهلال مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان هو لخلافة خيسوس في قلعة الزعيم هذا الموسم.

وتشهد المباريات الماضية، تراجع كبير في مستوى فريق الهلال من الناحية الفنية، رغم التعاقد مع العديد من الأسماء الأوروبية الضخمة هذا الصيف، في مقدمتهم نيمار وسافيتش وكوليبالي ومالكوم.

وكان زيدان قد قرر في السنوات الأخيرة، توقف العمل نهائيا والحصول على إجازة مفتوحة مع أسرته، بعيدا عن كرة القدم في ظل تلقي العديد من العروض للعودة من جديد.

