نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طنطا ورايه في دوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة فريق طنطا ونظيره فريق راية في أولي لقاءات دوري القسم الثاني "المحترفين" على ستاد طنطا
جاء تشكيل طنطا مكون من..
حراسة المرمى: أحمد ربيع
خط الدفاع: أحمد حسني، حسام الشرخه، أحمد علي، أسامة النجار
خط الوسط:حسام غالي، حسون محمد، عبدالرحمن الدح، محمد شيكا
خط الهجوم:محمد عاطف، ميدو جمال
بينما جاء تشكيل راية كالاتي
حراسة المرمى: محمد موسى
خط الدفاع:إبراهيم رجب، أحمد عبدالرحمن،رامز زيدان،محمد علاء
خط الوسط:أحمد عادل،محمدعادل،محمد السعيد،أحمد مصطفى
خط الهجوم:إبراهيم سيلمان،طه نادي
يدير تحكيم اللقاء الحكم:عمرو عابدين ويعاونه كلا من:"حكم أول محمد النحاس حكم ثاني كيرلس نزيه، حكم رابع هيثم عثمان