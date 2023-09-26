نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل طنطا ورايه في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة فريق طنطا ونظيره فريق راية في أولي لقاءات دوري القسم الثاني "المحترفين" على ستاد طنطا



جاء تشكيل طنطا مكون من..

حراسة المرمى: أحمد ربيع

خط الدفاع: أحمد حسني، حسام الشرخه، أحمد علي، أسامة النجار

خط الوسط:حسام غالي، حسون محمد، عبدالرحمن الدح، محمد شيكا



خط الهجوم:محمد عاطف، ميدو جمال



بينما جاء تشكيل راية كالاتي



حراسة المرمى: محمد موسى

خط الدفاع:إبراهيم رجب، أحمد عبدالرحمن،رامز زيدان،محمد علاء



خط الوسط:أحمد عادل،محمدعادل،محمد السعيد،أحمد مصطفى



خط الهجوم:إبراهيم سيلمان،طه نادي



يدير تحكيم اللقاء الحكم:عمرو عابدين ويعاونه كلا من:"حكم أول محمد النحاس حكم ثاني كيرلس نزيه، حكم رابع هيثم عثمان