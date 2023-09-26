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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتجه نحو الانسحاب من طلب إستضافة بطولة كأس الامم الافريقية 2025-2027.

الجزائر تنسحب من ملف استضافة أمم إفريقيا 2025 و2027

وقالت شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية أن الاتحاد الجزائري بصدد الابلاغ عن الاتحاد الافريقي بانسحابه من الترشح لإستضافة كأس أمم افريقيا 2025 و2027.

وتعد المغرب هي الدولة الاقرب من اجل إستضافة بطولة كأس الامم الافريقية 2025 وذلك قبل الاعلان الرسمي اليوم الثلاثاء بواسطة المكتب التنفيذي عن الدولة التي تنال ششرف التنظيم.

وفي سياق آخر يتواجد المنتخب المصري في التصنيف الأول لمنتخبات القارة السمراء خلال سحب قرعة بطولة كأس الأمم 2024 التي تقام في كوت ديفوار.