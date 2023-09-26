نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عقد المليار".. عرض خيالي لتجديد عقد رونالدو مع النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت تصريحات البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي مؤخرا، عن ساعدته في الخطوة الحالية داخل دوري روشن رفقة العالمي، ضجة كبيرة حول حسم مستقبله حتى الاعتزال داخل الفريق.

- تفاصيل عقد رونالدو الجديد

وأكد الإعلامي الرياضي "علي الحربي" بأن مسؤولو نادي النصر، نجحوا في الوصول إلى اتفاق مع رونالدو على تجديد عقده إلى نهاية شهر يناير من عام 2027".

وتابع:" أن العقد الجديد ضخم للغاية حيث يصل راتب كريستيانو إلى 500 مليون، بمعدل 200 مليون يورو في الموسمالواحد، ويمتد عقده لموسمين ونصف الموسم".

وهذا يعني بالطبع أن مد التعاقد مع رونالدو بالاتفاق الجديد حتى يناير 2027، أي لمدة سنة ونصف، سيعني دفع النصر إلى ما يقرب من 300 مليون يورو إضافية، ليصل إجمالي رواتب الدون إلى 800 مليون يورو".

وأختتم:" أن من المنتظر أن يحصل البرتغالي على ما يقرب من 200 مليون يورو، كحوافز ومكافآت الفوز والتتويج بالبطولات، والظهور في بعض حملات إعلانية وترويجية في المملكة العربية السعودية، لتصل مكاسب رونالدو مع النصر إلى "مليار يورو".