نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار صادم ضد أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق عن قرارًا صادمًا خاص بأمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أكد الإعلامي إسلام صادق أن لجنة الحكام بالاتفاق مع اتحاد الكرة، بصدد اتخاذ قرار بإبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك مؤقتا تفاديا لأي أزمات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة من مباريات الدوري.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه علي فيسبوك، "اتجاه في الجبلاية لمنع أمين عمر من إدارة مباريات الزمالك خلال الموسم الجاري".

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ضد المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.