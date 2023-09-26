سان فرانسيسكو (أ.ف.ب): قال مدرب فريق جولدن ستايت ووريرز المشارك في دَوْري كرة السلة الأميركي للمحترفين ستيف كير إنَّه واثق من البقاء مع النادي على الرغم من عدم تمديده حتى الآن لعقده الحالي، ويدخل كير الذي قاد ووريرز إلى الفوز بأربعة ألقاب في الدَّوْري (2015 و2017 و2018 و2022) منذ تولِّيه تدريب الفريق في عام 2014، العام الأخير من عقده عندما ينتهي موسم 2023/‏2024 في نهاية أكتوبر وهو العاشر له مع النادي. وأكَّد المدرِّب للصحفيين أنَّه مرتاح بشأن توقيع عقد جديد في المستقبل، وواثق من أنَّه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع المالك جو لاكوب والمدير العام الجديد مايك دونليفي جونيور.

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