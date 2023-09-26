أكثر من 1000 مطية تشارك فـي انطلاق المحطة الثانية لسباقات الهجن الأهلية

بميداني البشائر والفليج

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

أقيمت أمس بميداني البشائر لسباقات الهجن العربية بولاية أدم والفليج بولاية بركاء منافسات المحطة الثانية من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 21 للموسم 2023 / 2024 م التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن وتستمر حتى غد وتضمن السباق اقامة 38 شوطا للحجائج لمسافة 3 كيلومترات، ففي ميدان البشائر فازت بالشوط الأول أبعاد لسعيد بن محمد بن سعيد الحارثي وفاز بالشوط الثاني تعويض لعلي بن سعيد بخيت المهري أما الشوط الثالث فذهب للشبابي لمبارك بن سعيد بن محمد الحرسوسي أما الشوط الرابع فكان من نصيب دمعة لمازن بن سيف بن علي الجابري ونالت الشوط الخامس قطنه لمحسن بن سعيد بن الجنيبي أما الشوط السادس فذهب إلى حساس لصالح بن سليم بن الصغير الجحافي ونال الشوط السابع منصورة لحميد بن محمد بن حديد الجنيبي أما الشوط الثامن ففازت به راهية لحمد بن مسلم بن سالم الجحافي وفاز بالشوط التاسع صايب لعثمان بن حمد بن فارس الجنيبي وفاز بالشوط العاشر حضور لعبدالله بن سلطان بن سالم المثيمني أما الشوط الحادي عشر ففاز به شواهين لصالح بن غدير بن عبدالله الجحافي وفاز بالشوط الثاني عشر ضبيان لمحمد بن مهنا بن محمد الفزاري وفاز بالشوط الثالث عشر شان لسلوم بن سالم بن حمود الغفيلي ونال الشوط الرابع عشر معزة لمحمد بن خليفة بن خميس الهاشمي أما الشوط الخامس عشر فذهب إلى مزعج لزاهر بن سلطان بن سالم المثيمني وفازت بالشوط السادس عشر غارة لسيف بن علي بن سويدان العمري أما الشوط السابع عشر فكان من نصيب تشريف لسالم بن سليم العمري وفاز بالشوط الثامن عشر سرمد لسيف بن علي بن سويدان العمري ونال الشوط التاسع عشر شواهين للحمدي بن حامد الحكماني .

نتائج ميدان الفليج

أما في ميدان الفليج بولاية بركاء ففازت بالشوط الأول غارة لمحمد بن ناصر بن حمود العويسي ونال الشوط الثاني شبا لياسر بن حمد بن سعيد الوهيبي وفاز بالشوط الثالث مردف لحمود بن علي بن سعيد الوهيبي ونالت بشاير لمطر بن سعيد بن حميد المسلمي جائزة الشوط الرابع أما الشوط الخامس ففاز به اختبار لمحمود بن حمد بن محمد الدرعي وذهب الشوط السادس لشاهين لسالم بن مسعود بن حمد الدويكي أما الشوط السابع فكان من نصيب روعة لسعيد بن علي دغيميل الوهيبي وفازت بالشوط الثامن الشميمية لمخلد بن محمد بن خميس المالكي أما الشوط التاسع ففاز به منذر لغاصب بن علي شطيط الفزاري وحصل على المركز الأول في الشوط العاشر الظبي لعبدالله بن حميد بن غاسي العمري أما الشوط الحادي عشر ففازت به هملولة لعامر بن سالم بن علي العمري وفاز بالشوط الثاني عشر متعب لسهيل بن حمود بن علي الوهيبي أما الشوط الثالث عشر فذهب إلى غازية لحاتم بن سالم بن عبيد المشايخي ونال الشوط الرابع عشر الطيارة لسيف بن مرهون المعمري وفاز بالشوط الخامس عشر ثمين لأحمد بالشرجي الوهيبي أما الشوط السادس عشر ففاز به دبي لزايد بن خليفة بن خميس السيفي وحصلت على الشوط السابع عشر الظفرة لعبدالله بن هاشم السعدي وفاز بالشوط التاسع عشر جلمود لعاصم بن مصبح بن جميل الرشيدي وفاز بالشوط التاسع عشر ارتياد لعبدالله بن سعيد المغاربي .