نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يعاني في الدوري الإنجليزي.. الأرقام توضح كل شيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الشيء الوحيد الذي نفتقده هو التسجيل” تلك كانت كلمات ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بعد الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد، مما ترك الفريق في المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمس نقاط من ست مباريات.

فلماذا يكافح تشيلسي من أجل الأهداف والنقاط؟ ويستعرض “الفجر الرياضي” مشكلات فريق تشيلسي طبقا للإحصائيات كالتالي:

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها تشيلسي بواحدة فقط من مبارياته الست الأولى في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2000-2001، بينما تعرضوا لثلاث هزائم في أول ست مباريات للمرة الأولى منذ 2015-2016.

في آخر 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز - موسم كامل - فازوا تسع مرات فقط واحتلوا المركز 14 من بين 17 ناديًا موجودًا في دوري الدرجة الأولى في موسمي 2022-23 و2023-24.

منذ إقالة جراهام بوتر في 2 أبريل، فاز تشيلسي مرتين في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على 11 نقطة

صعوبة في تسجيل الأهداف

على الرغم من حصوله على ثاني أكبر عدد من اللمسات في منطقة جزاء الخصم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم - 241 خلف توتنهام 250 - تمكن تشيلسي من تسجيل خمسة أهداف فقط. فقط لوتون (ثلاثة) وبيرنلي (أربعة) سجلوا عددًا أقل في الدوري الممتاز حتى الآن. برايتون هو الأكثر تسجيلا برصيد 18 هدفا.

لقد نجحوا أيضًا في تحويل 16.7٪ فقط من "فرصهم الكبيرة" - وهو ثاني أسوأ معدل في الدوري - وأهدروا 15 من "فرصهم الكبيرة" الـ 18. أهدر شيفيلد يونايتد جميع "الفرص الست الكبيرة" التي أتيحت له هذا الموسم.