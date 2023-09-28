نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ميسي يخسر لقب جديد وغياب نجم الأهلي عن مواجهة سان جورج.. مفاجآة بشأن غرامة كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ومع يوم جديد اليوم الخميس 28-09-2026.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

ميسي يخسر لقب جديد مع إنتر ميامي

خسر إنتر ميامي، في غياب ليونيل ميسي وجوردي ألبا للإصابة، 1-2 أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم اليوم الخميس.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــا

غياب نجم الأهلي عن مواجهة سان جورج

تقلصت فرص لحاق صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة فريقه المقبلة أمام سانت جورج الأثيوبي.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــــــا

الأهلي

مفاجآة مدوية حول غرامة كهربا

فجّر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بشأن أزمة اللاعب محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك، والتي كانت بمثابة صدمة كبيرة لجماهير المارد الأحمر في كل مكان.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنـــــــا

الأهلي

تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

كشفت تقارير تلفزيونية اليوم عن تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

لمعرفة باقي تفاصيل الخبر من هنــــــــا