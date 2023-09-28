نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري في مواجهة فاركو في دوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فريق فاركو في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل بالجولة الثانية من الدوري الممتاز. علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة فاركو

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – عمرو سعداوي – حسين السيد

خط الوسط: سمير فكري – محمود حمادة – إلياس الجلاسي

خط الهجوم: ميدو جابر – مروان حمدي – محمد الشامي

وتضم قائمة البدلاء: محمود جاد، حسن علي، اسلام عطيه، فخر الدين يوسف، حسام جريشة، اسامة الجزار، ايزي ايميكا، ايتوجا، امادو

ويدير مباراة المصري وفاركو طاقم التحكيم المكون من: حمادة القلاوي حكما للساحة، معه كل من خالد حسين ورجب محمد كمساعدين بالاضافة إلى احمد حمدي حكما رابعا فيما يتولي عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة علاء صبري