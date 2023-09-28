نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف "أوباما" من اللحاق بمباراة أرتا سولار في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، في التقسيمة الفنية بشكل كامل، ضمن الاستعدادات لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هل يلحق أوباما بمواجهة أرتا سولار؟

وكان "أوباما" اكتفى خلال مران أمس الأربعاء بأداء الفقرات الأولى من المران، وشارك في الفقرة البدنية وجانب من تدريبات الكرة، ولم يشارك في التقسيمة الفنية بقرار من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" فقرات مران اليوم الخميس بشكل طبيعي سواء الجانب التأهيلي والبدني بالإضافة إلى الحصة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.