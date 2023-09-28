نزال عربي بصبغة عالمية في بطولة "أبو ظبي اكستريم"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي اكستريم، ADXC، عن نزال عربي بصبغة عالمية سيجمع بين البطلين الفلسطيني عبد الكريم السلوادي والمصري إسلام نادر رضا في الوزن المتوسط، وذلك يوم 20 أكتوبر المقبلة في النسخة الافتتاحية من البطولة التي تقام في "مبادلة أرينا بأبوظبي".

نزال عربي بصبغة عالمية

ويمتلك كلا البطلان العربيان البارزان في رياضة الفنون القتالية المختلطة، مسيرة مرصعة بالإنجازات، تجعل هذه المواجهة واحدة من الأبرز في قائمة نزالات البطولة التي تأتي إقامتها تزامنًا مع أسبوع أبوظبي للتحدي، وهي التي تقام للمرة الأولى بالمنطقة والعالم، وتجمع نخبة من أفضل نجوم الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو في العالم.

وصعد الفلسطيني عبد الكريم السلوادي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، سلم المجد في رياضات الفنون القتالية حتى توج بطلًا عالميًا في عام 2018، ومن بعد ذلك توالت الإنجازات تباعًا، وحقق العديد من الألقاب في مختلف الأحداث العالمية.

كما أن المصري إسلام نادر رضا، الملقب بـ "الزومبي المصري"، خاض وحقق العديد من الانتصارات في نزالات الفنون القتالية العالمية، من أبرزها خلال مشاركاته هذا العام في المنافسات التي أقيمت على أرض الدولة وتوج بطلًا في منافسات "محاربي الإمارات".

وعبر الفلسطيني عبد الكريم السلوادي، عن تطلعه للمشاركة في بطولة "أبوظبي اكستريم"، وقال: "شعرت بالإثارة عندما عرفت إنه تم اختياري للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، وأتطلع قدمًا للمشاركة في هذا النزال القوي، وأن أخوض هذا النزال أمام جماهيري في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ووصف المصري إسلام نادر رضا، البطولة المقبلة بالعالمية على كافة المستويات، وقال: "متحمس للغاية للمشاركة في بطولة "أبوظي اكستريم"، والتواجد مع هؤلاء النخبة من اللاعبين الذين سيسعون لإظهار أفضل المهارات أمام الجماهير الكبيرة التي يتوقع أن تحضر إلى موقع الحدث".

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن اختيار زايد الكثيري لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة، في النسخة الافتتاحية من البطولة، إذ سيلتقي الكثيري مع منافسه البرازيلي سواريس "24 عامًا" في نزال التحدي للوزن الخفيف.

وسيكون الكثيري صاحب الـ 23 عامًا، أول إماراتي يشارك في هذه البطولة، وهو يمتلك مسيرة حافلة بالمحطات المضيئة والإنجازات، حيث دخل التاريخ العام الماضي 2022، عندما أصبح أول إماراتي يحقق الميدالية الذهبية للحزام الأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منذ انطلاقتها عام 2009، عندما تفوق في وزن 56 كجم.

وكشف الكثيري، عن تحضيراته المكثفة من أجل خوض هذا النزال، وهو الذي يتواجد حاليًا في معسكر في أبوظبي، وقال: "تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة تشريف كبير، لكنه مسؤولية أكبر، وأدرك أهمية الظهور بأفضل مستوى وهدفي هو تحقيق الفوز في هذا النزال أمام نجم عالمي متمرس في هذه الرياضة، لكنني بدوري امتلك الطموح والإرادة والدعم اللازم للتفوق أيضًا".

واعتبر الكثيري أن هذا النوع من النزالات الذي يكون داخل قفص، يتطلب تدريبًا خاصًا، وقال: "بدأت معسكرًا تدريبًا منذ 6 أسابيع، من أجل التحضير وفق أعلى المتطلبات التي يحتاج لها هذا النزال، وتحديدًا على صعيد اللياقة البدنية التي يجب أن تكون عالية للغاية".

على صعيد آخر، أكدت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي إكستريم"، أن تذاكر الحدث سيتم طرحها قريبًا، وذلك وسط إقبال كبير على الحضور ظهر من خلال التفاعل مع المنشورات التي يتم طرحها عبر الحسابات الرسمية في منصات تواصل الاجتماعي، ورغبة عشاق الفنون القتالية الحديثة أن يشهدوا هذا الحدث التاريخي الأول من نوعه في العالم.

يذكر أن بطولة بطولة أبوظبي اكستريم تُعَد ابتكارًا رائدًا في عالم رياضة الجوجيتسو والجرابلينج، حيث تمتاز بقوانين وقواعد جديدة، مما يضفي على منافساتها طابعًا مبتكرًا غير مألوف، وتهدف البطولة إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الجرابلينج وتطويرها، كما أنها ميزة خاصة غير مسبوقة لأبطال الجوجيتسو والفنون القتالية على مستوى العالم.

تعتمد آلية النزالات على اختيار أفضل اللاعبين وأكثرهم تميزًا، حيث يتألف كل نزال من 3 جولات، وتستمر كل جولة لمدة 3 دقائق مع استراحة دقيقة واحدة بين كل جولة، وتتميز النزالات بالمرونة التي تتيح للاعبين الفوز سواء من خلال الإخضاع أو بناءً على قرار الحكم.

وتجدر الإشارة إلى أن النزالات ستكون للبدلة ودون بدلة داخل القفص، وأن المقاتلين المشاركين في بطولة أبوظبي اكستريم، سيتنافسون على مدار عامين في مختلف قارات العالم من خلال جولات مخصصة لهذا النوع المتجدد من الفنون القتالية، ويتم تتويج الأفضل بحزام البطولة في عام ٢٠٢٥.