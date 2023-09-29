نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجوله الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، باقامة مباراتين، لم تكن المباراة الأولى بين المصري وفاركو على قدر تطلعات الجماهير، بينما شهدت المباراة الثانية بين الإسماعيلي والاتحاد إثارة كبيرة.

حين تساوي الكونغولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مع مهاجم الأهلي بيرسي تاو في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- بيرسي تاو لاعب الأهلي هدفين

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري هدفين

2- رضا سليم لاعب الأهلي هدف

2- عبدالله السعيد لاعب بيراميدز هدف

2- محمود رزق لاعب فيوتشر هدف

2- يسري وحيد لاعب الجيش هدف

2- نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك هدف

2- رمضان صبحي لاعب بيراميدز هدف

2- إبرهيما نداي لاعب الزمالك هدف

2- عمرو قلاوة لاعب سموحة هدف

2- احمد علاء الدين لاعب المقاولون العرب هدف

2- فادي فريد لاعب سموحة هدف

2- عبدالعزيز سيد زيزو لاعب الداخلية هدف

2- كريم فؤاد لاعب الأهلي هدف

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة هدف

2- عبدالرحمن أسامة شيكا لاعب الجيش هدف

2- مصطفي سعد ميسي لاعب نادي زد هدف

2- أحمد عاطف لاعب فيوتشر هدف

2- أحمد بلحاج لاعب الجونة هدف

2- عبدالرحمن سمانة لاعب بلدية المحلة هدف

2- أحمد خالد لاعب سموحة هدف

2- ابراهيم عادل لاعب بيراميدز هدف

2- يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك هدف

2- ألان كيامبادي لاعب الداخلية هدف

2- حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي هدف

2- عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي هدف

2- ياو أنور لاعب الإسماعيلي هدف

2- ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي هدف

2- عمر كمال لاعب فيوتشر هدف

2- أحمد رفعت لاعب فيوتشر هدف

2- محمد سمير لاعب زد اف سي هدف

