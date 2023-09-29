نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات الجولة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2023-2024، ويعد أبرزهم مباراة برشلونة.

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة كع نظيره فريق إشبيلية، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق إشبيلية في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 19 نقطة

2- ريال مدريد 18 نقطة

3- برشلونة 17 نقطة

أتلتيك بيلباو 14 نقطة

5- ريال سوسييداد 12 نقطة

6- رايو فاليكانو 11 نقطة

7- أتلتيكو مدريد 10 نقطة

8- فالنسيا 10 نقطة

9- قاديش 9 نقاط

10- خيتافي 8 نقاط

11- ريال بيتيس 8 نقاط

12- إشبيلية 7 نقاط

13- أوساسونا 7 نقاط

14- فياريال 7 نقاط

15-ريال مايوركا 6 نقاط

16- ديبورتيفو ألافيس 6 نقاط

17- لاس بالماس 5 نقاط

18- سيلتا فيجو 4 نقاط

19- غرناطة 3 نقاط

20- ألميريا نقطتين