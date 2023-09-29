الرياضة

هل تدخل مجلس أبوظبي في مسألة مشاركة الزمالك من عدمه في كأس السوبر؟

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تدخل مجلس أبوظبي في مسألة مشاركة الزمالك من عدمه في كأس السوبر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس أبوظبي الرياضي لم يتدخل مطلقا في مسألة مشاركة نادي الزمالك من عدمه في بطولة كأس السوبر للأبطال.

هل تدخل مجلس أبوظبي في مسألة مشاركة الزمالك من عدمه في كأس السوبر؟

وأشار شبانه أن مجلس أبوظبي يقوم بتنظيم الأحداث والبطولات المصرية دون النظر إلى أسماء الفرق المشاركة.

وقال شبانة في تصريحاته عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "مجلس أبوظبي لا يتدخل نهائيا في ملف مشاركة نادٍ بعينه ولم يحدث أي مناقشات مع اتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو الشركة الراعية، ولا دخل مطلقا للجانب الإماراتي في اختيار الزمالك أو عدم مشاركته بالبطولة".

وأضاف: "لماذا لم يقم نادي الزمالك باللجوء للجنة الاستئناف من أجل الاعتراض على قرار منعه من المشاركة في كأس السوبر القادم، لا أعرف لماذا لم يسلك النادي الأبيض الطرق القانونية، ويجب على اللجنة الحالية الدفاع عن حقوق النادي بالطرق المشروعة، كما فعلت أندية وبيراميدز في قضايا آخرى".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا