نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن للمحترفين 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحظى الدوري السعودي بمتابعة كبيرة من قِبل جماهير الوطن العربي وذلك نظرًا لوجود العديد من النجوم التي انضمت إليه وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي بالإضافة إلى فابينيو، بروزوفيتش، ميتروفيتش، ساديو ماني، والحارسين ميندي وياسين بونو، وأخيرًا نيمار ومواطنه روبرتو فيرمينو.

لذلك يرغب عدد كبير من المتابعين في معرفة جدول ترتيبه نظرًا لقوة المنافسة بين العديد من الفرق وأشهرهم الهلال والنصر والأهلي وغريمه التقليدي اتحاد جدة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي

الحزم ضد التعاون – الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الطائي ضد النصر – الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفيحاء ضد الاتحاد – الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الهلال ضد الشباب – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الجمعة

1- الاتحاد: 18 نقطة.

2- الهلال: 17 نقطة.

3- التعاون: 16 نقطة.

4- الاتفاق: 16 نقطة.

5- النصر: 15 نقطة.

6- الأهلي: 15 نقطة.

7- الوحدة: 12 نقطة.

8- الفتح: 11 نقطة.

9- الفيحاء: 9 نقاط.

10- الخليج: 8 نقاط.

11- الشباب: 8 نقاط.

12-الطائي: 7 نقاط.

13- أبها: 6 نقاط.

14- ضمك: 4 نقاط.

15- الأخدود: 4 نقاط.

16- الرائد: 4 نقاط.

17- الرياض: 4 نقاط.

18- الحزم: 3 نقاط.