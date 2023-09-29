نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات اليوم 29-9-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عدد كبير من متابعي الدوري السعودي عن الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجماهير في الوطن العربي.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، جدول ترتيب دوري روشن السعودي، قبل انطلاق مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وتعد أبرز مواجهات اليوم مبارتا النصر ضد الطائي والاتحاد ضد الفيحاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بالإضافة إلى لقاء الهلال ضد الشباب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 قبل مباريات اليوم 29-9-2023

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

1- الاتحاد: 18 نقطة.

2- الهلال: 17 نقطة.

3- التعاون: 16 نقطة.

4- الاتفاق: 16 نقطة.

5- النصر: 15 نقطة.

6- الأهلي: 15 نقطة.

7- الوحدة: 12 نقطة.

8- الفتح: 11 نقطة.

9- الفيحاء: 9 نقاط.

10- الخليج: 8 نقاط.

11- الشباب: 8 نقاط.

12-الطائي: 7 نقاط.

13- أبها: 6 نقاط.

14- ضمك: 4 نقاط.

15- الأخدود: 4 نقاط.

16- الرائد: 4 نقاط.

17- الرياض: 4 نقاط.

18- الحزم: 3 نقاط.