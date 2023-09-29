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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن أفضل طريقة لنادي الزمالك هو اللعب بالطريقة الطبيعية، وأحمد فتوح لو جاهز سيكون له دور كبير أمام أرتا سولار.

نجم الأهلي السابق: الزمالك سيفوز على أرتا سولار في هذه الحالة

وأوضح أن هناك بعض الحكام لديها "كبرياء"، في التعامل مع تقنية الفيديو ويرفضون العودة في قراراتهم، مشيرًا إلى أن لعبة سيف تيري واضحة وفاركو يستحق ركلة جزاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "معظم مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا ليست صعبة، لكن مباراة الزمالك تعتبر الأصعب لأنه يحتاج تسجيل ثلاث أهداف في شباك أرتا سولار وعدم استقبال أي أهداف خلال المباراة، والفريق صعب الأمور على نفسه في لقاء الذهاب، وتصريحات أوسوريو غير متوازنة منذ شهرين".

وأضاف: "أفضل طريقة لنادي الزمالك هو اللعب بالطريقة الطبيعية، وأحمد فتوح لو جاهز سيكون له دور كبير، وأخشى على الزمالك من استقبال هدف في المباراة، لو لعب (عادي) وبطريقته الطبيعية يكسب الزمالك بفارق كبير".

وتطرق للحديث حول لقاء الأهلي وسان جورج، وقال: "اعتقد أن محمد الشناوي وعلي معلول سيخوضان المباراة بشكل أساسي، مع أنني أتمنى وجود كريم الدبيس ومصطفى شوبير، وهناك لاعبين لن يخوضوا اللقاء ومن الوارد مشاركة طاهر أو بيرسي تاو في خط الهجوم، واتوقع الفوز بنتيجة 3 - 0 لصالح الأهلي وتكرار نفس نتيجة المباراة الأولى".

وواصل: "فيوتشر قادر على الفوز بمواجهة سينجيدا، واتوقع فوز فيوتشر بهدفين نظيفين".

