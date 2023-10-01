عاجل.. إمام عاشور يستفز جمهور الأهلي في أزمة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - استفز إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير المارد الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية.

إمام عاشور يستفز جمهور الأهلي

وأكد أحمد دويدار لاعب نادي الزمالك السابق أن إمام عاشور هو قلبه أبيض ودمه أحمر عقب الانتقال إلى النادي الأهلي.

ونشر دويدار صورة من حساب نادي الزمالك على الإنستجرام في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي وأن إمام عاشور قام بوضع "لايك" على الصورة.

وكتب أحمد دويدار عبر الحساب الرسمي له على موقع "فيس بوك":"لايك إمام عاشور لصفحة نادي الزمالك هو يدل على عدم احترامه لجمهور الأهلي شئ غريب للغاية".