نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "8 أهلي و2 زمالك".. فيتوريا يستقر على ملامح قائمة منتخب مصر لمباراتي الجزائر وزامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح قائمة اللاعبين المحليين التي ستنضم لمعسكر الفراعنة في أكتوبر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني معسكرا خلال شهر أكتوبر الجاري، في مدينة العين الإماراتية، خلال الفترة من 9-17 أكتوبر.

وتم تحديد موعد المواجهتين الوديتين خلال المعسكر، حيث سيلاقي زامبيا يوم 12 أكتوبر، ويلتقي مع الجزائر يوم 16 من الشهر ذاته.

فيتوريا يحدد لاعبي الأهلي والزمالك في معسكر الفراعنة

وعلم مراسل الفجر الرياضي، أن فيتوريا استقر على ضم 10 لاعبين من الأهلي والزمالك بشكل مبدئي لمعسكر أكتوبر.

وتضم القائمة المبدئية للاعبي الأهلي كل من، محمد الشناوي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، ومروان عطية، وحسين الشحات، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود كهربا.

بينما استقر المدرب البرتغالي على ضم كل من زيزو، وأحمد فتوح من الزمالك، بعد فرمان فيتوريا باستبعاد كل من حسام عبد المجيد ومحمد صبحي لتراجع مستوى الثنائي.

ويرغب فيتوريا، في الاستعداد بشكل مميز لتصفيات كأس العالم 2026، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل.