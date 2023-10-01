عاجل.. أول رد من الأهلي على احتفال إمام عاشور بتأهل الزمالك إلى دور المجموعات

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أحمد جودة - القاهرة - علق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن احتفال إمام عاشور لاعب الوسط بفوز الزمالك على أرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية.

أول رد من الأهلي على احتفال إمام عاشور بتأهل الزمالك

وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عقب فوز الزمالك أن إمام عاشور احتفل بفوز الزمالك بوضع "لايك" على منشور الاحتفال.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيحة.

وأضاف المصدر:"إمام عاشور لم يقوم بتسجيل الإعجاب على فوز الزمالك وأن ما يتردد غير صحيح بالمرة".