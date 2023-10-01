الرياضة

إمام عاشور نرجسي أم مضطرب.. 5 لقطات تسقط نجم الأهلي الجديد في بحر علم النفس

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أحمد جودة - القاهرة - يطلق على الأشخاص المصابين بالثقة بالذات إلى حد الغرور، وقد تكون ناتجة عن احتياجات نفسية للأفراد منذ فترة المراهقة، ويعد اضطراب الشخصية النرجسية حالة مرَضية، ينتاب الشخص حينها شعور مبالغ فيه بأهميته ويحتاج إلى الاهتمام والإطراء من الآخرين بشكل متزايد ويسعى إلى ذلك. 

وقد يفتقر الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب إلى القدرة على فهم مشاعر الآخرين أو الاهتمام بها، لكن وراء هذا القناع من الثقة المفرطة، فهم ليسوا متأكدين من تقديرهم لذاتهم ويمكن أن ينزعجوا بسهولة من أقل انتقاد من الآخرين.

وتشير تصرفات إمام عاشور إلى اضطراب في سلوك اللاعب سواء فترته في الزمالك أو ميتلاند أو الأهلي، حيث يعاني من بعض التصرفات التي تحتاج إلى ظبط، ويستعرض الفجر الرياضي أهم 5 لقطات تسقط نجم الأهلي الجديد في بحر علم النفس كالتالي:

الاعتداء على وليد سليمان

في مشهد كارثي اعتدى إمام عاشور لاعب الزمالك دون أسباب واضحة على وليد سليمان نجم الأهلي السابق، ركلًا بالأرجل قبل أن يتدخل لاعبي الفريقين ويفضوا الاشتباك بين اللاعبين، ليعود اللاعب ويعتذر إلى نجم المارد الأحمر ويقدم اعتذار آخر إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

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قرار الاحتراف ثم العودة سريعا


“لدي طموح فى الاحتراف وخوض التجربة والتألق فى أوروبا”، انتقل إمام عاشور إلى ميلاتند الدنماركي في يناير الماضي قادما من الزمالك مقابل 3 مليون دولار. 

وبدأ مع فريقه الجديد بشكل رائع، حيث سجل هدفين منهم هدف في مرمى سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي في أول مباراتين له، قبل أن يتعرض لللإصابة ويشارك في 7 مباريات فقط مع الفريق.

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وقرر نجم منتخب مصر العودة إلى مصر، وكانت المفاجأة هي العودة إلى الأهلي بدلا من الزمالك، مع استمراره باللعب بورقة نادي بيراميدز حتى الرمق الأخير.

إمام عاشور يشعل حماس الجماهير على أغنية “أهلاوي أنا”

أشعل إمام عاشور، حماس جمهور الأهلي، على أنغام أغنية “أهلاوي أنا”، خلال فيديو متداول بمجرد انضمامه إلى المارد الأحمر رغم أنه قال من قبل أنه زملكاوي، هو وكل عيلته، ما أثار دهشة رواد التواصل الإجتماعي.

فيديو امام عاشور وهو بيسمع اغنيه الاهلي｜TikTok Search

إمام عاشور يستفز جمهور الأهلي

وأكد أحمد دويدار لاعب نادي الزمالك السابق أن إمام عاشور هو قلبه أبيض ودمه أحمر عقب الانتقال إلى النادي الأهلي.

ونشر دويدار صورة من حساب نادي الزمالك على الإنستجرام في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي وأن إمام عاشور قام بوضع "لايك" على الصورة.

وكتب أحمد دويدار عبر الحساب الرسمي له على موقع "فيس بوك":"لايك إمام عاشور لصفحة نادي الزمالك هو يدل على عدم احترامه لجمهور الأهلي شئ غريب للغاية".

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الاعتذار لجماهير المصري

وهتفت جماهير المصري بقوة ضد اللاعب اثناء احتفاله بأحد أهداف الأهلي التي انتهت برباعية نظيفة في أولى جولات دوري النيل، ورد على الإساءات التي وجهتها له جماهير الفريق البورسعيدي، بتحيتهم، لتغضب جماهير المارد الأحمر من تحية جمهور المنافس.

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في النهاية، عزيزي القارئ هل ترى أفعال إمام عاشور عادية أم هناك تداخلات مختلفة في عقل لاعب الأهلي الجديد؟ هل تنجح إدارة القلعة الحمراء في تهيئة اللاعب خلال الفترة المقبلة أم لا؟.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

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