نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة دي بول وكوريا إلى قائمة أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعى مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، اليوم الأحد، 20 لاعبًا بينهم رودريجو دي بول وأنخل كوريا بعد تعافيهما من إصاباتهما، بينما لا يزال ممفيس ديباي وبابلو باريوس ورينيلدو ماندافا وتوماس ليمار وتشاجلار سوينشو وستيفان سافيتش وألفارو موراتا مصابين.

كان دي بول قد تدرب بالفعل مع زملاءه في آخر جلستي تدريب، بعد أسبوعين ونصف من الغياب بسبب متاعب في العضلات، وعاد أخيرًا إلى القائمة التي شهدت تأكيد عودة كوريا بعد شفاءه من إصابة خفيفة في الركبة كان قد تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد في "الديربي".

ومع وجود 16 لاعبًا من الفريق الأول، أكمل سيميوني القائمة بلاعبي الرديف أنطونيو غوميس ولياس كوستيس وآيتور خيسميرا وسليم الجباري، اللذين ينضمون إلى يان أوبلاك وإيفو جربيتش وناويل مولينا وسيزار أزبلكويتا وآكسل فيتسل وخوسيه ماريا خيمينيز وماريو إرموسو وخابي جالان وصامويل لينو ورودريجو ريكيلمي وكوكي ريسوركسيون وماركوس يورينتي وساؤول نييغيث وأنطوان غريزمان ودي بول وكوريا.