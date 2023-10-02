يتبقى مقعدين.. قائمة المتأهلين إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - يتبقى فريقين فقط لإكتمال عقد المتأهلين إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

قائمة المتأهلين إلى مجموعات الكونفدرالية

وتأهل 14 فريقًا إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مقدمتهم الزمالك وفيوتشر ممثلا مصر في البطولة القارية، بجانب الهلال وأبو سليم ممثل ليبيا، والأفريقي ممثل تونس ونهضة بركان ممثل المغرب، فيما جاءت القائمة على النحو التالي:

الفريق البلد الزمالك مصر فيوتشر مصر الهلال ليبيا أبوسليم ليبيا الأفريقي تونس نهضة بركان المغرب ستاد مالي مالي سوبر سبورت جنوب إفريقيا سيخوخون يونايتد جنوب إفريقيا دريمز غانا أكاديمي سوار غينيا ديابل نوار جمهورية الكونغو ساجراد أنغولا ريفرز يونايتد نيجيريا

المقاعد المتبقية في مجموعات الكونفدرالية

ويتبقى مقعدين فقط في دور المجموعات، وهما بين الفائز من اتحاد العاصمة الجزائري أمام الفتح الرباطي المغربي والفائز من مريخ جوبا السوداني وأكاديمكا الأنجولي.

نظام البطولة