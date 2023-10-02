نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. لقطة طرد مصطفى محمد اليوم في الدوري الفرنسي "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، بطاقة حمراء في مواجهة فريقه أمام ستاد رين بالجولة السابعة من الليج وان.

طرد مصطفى محمد أمام ستاد رين

واحتسب حكم المباراة خطأ على مصطفى محمد بعد تدخله على لاعب الخصم، ونتيجة لاعتراضه المبالغ بهـ أشهر في وجهه الحكم بطاقة صفراء، ثم واصل اعتراضه بطريقة غير لائقة ليشهر في وجهه الحكم البطاقة الحمراء.

وخرج مصطفى محمد غاضبًا، ليركل المكان المخصص لجائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي كادت تسقط على الأرض بسبب قوة الضربة.

وانتهت المباراة بخسارة نانت أمام ستاد رين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.