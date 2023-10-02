نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الإثنين مواجهة وحيدة، بين فريقي سيلتا فيجو مع نظيره فريق لاس بالماس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



ويحتل فريق سيلتا فيجو، المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد فريق لاس بالماس في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب بنفس عدد النقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي، كما سيتم بث مباراة سيلتا فيجو ضد لاس بالماس عبر قناة beIN Sports Premium1HD.