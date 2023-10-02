نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. مصطفى محمد يشارك في سقوط نانت أمام رين وعقوبات قاسية في الجولة الثانية بدوري Nile وتطور جديد بأزمة مباراة ليفربول وتوتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

بوجود مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام رين بثلاثية في الدوري الفرنسي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت في فخ الهزيمة الثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمعه مع نظيره رين منذ قليل بستاد روازون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

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صدمة للزمالك والإسماعيلي.. عقوبات الجولة الثانية من دوري nile

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

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استبعاد ساديو ماني من قائمة النصر السعودي لمواجهة استقلال دوشنبه

استبعد لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، عن مواجهة استقلال دوشنبه، في دوري أبطال آسيا.

ويواجه النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه، غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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بيان ناري من ليفربول بعد أزمة إلغاء هدفه أمام توتنهام

أصدر نادي ليفربول بيانا ناريا بعد اعتذار رابطة الحكام الإنجليزية عن خطأ "VAR"، بعد إلغاء هدف له في مباراة توتنهام.

وجاء في بيان ليفربول: "تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات الليلة الماضية.. ومن الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية".