نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية، صوب مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، لمتابعة فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.



وحدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2023-2024

وحسم فريقي الأهلي وبيراميدز، التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبهما على سان جورج الأثيوبي والجيش الرواندي.

فيما حسم فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر التأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبهما على أرتا سولار الجيبوتي وسينيجدا التنزاني.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

تنطلق قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث تستضيف جنوب إفريقيا فعاليات القرعة.

ومن المقرر ان تشهد القرعة دوري المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الأهلي الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على حساب فريق سان جورج بعد فوز 7-0 بمجموع المباراتين، فيما نجح فريق بيراميدز في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.

وفي نفس السياق، حسم الزمالك بطاقة التأهل أمام أرتا سولار الجيبوتي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه برباعية مقابل هدف في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجيبوتي بثنائية نظيفة، ليحسم الأبيض الصعود بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، فيما حسم مودرن فيوتشر التأهل أمام سينيجدا التنزاني بعد فوزه بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.