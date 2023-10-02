نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في البطولة العربية للأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة السلة بجميع أنحاء الوطن العربي في معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر الجاري، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة.

وتقام ست مواجهات اليوم الإثنين في البطولة العربية لكرة السلة، أبرزهم مبارتي الأهلي ضد الاتحاد الليبي والاتحاد السكندري ضد اتحاد الجزائر.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 في ثاني جولات مرحلة مجموعات البطولة العربية لكرة السلة.

ماهي مواعيد مباريات اليوم الإثنين في البطولة العربية لكرة السلة؟

دجلة الجامعة العراقي ضد مجد طنجة المغربي – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

السيب العماني ضد الأهلي القطري – في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد الاتحاد الليبي – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتحاد السكندري ضد اتحاد الجزائر – في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الكويت الكويتي ضد المحرك البحريني – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وحدة صنعاء اليمني ضد سلا المغربي – في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.