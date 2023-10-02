انطلاق بطولة كأس إزكي لكرة القدم بنسختها الثالثة

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

انطلقت على ملعب فريق إمطي بطولة كأس إزكي لعام 2013 بمشاركة 18 فريقا التي تشرف عليها وتنظمها لجنة المسابقات بنادي إزكي، وذلك تحت رعاية المكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي عضو مجلس الدولة وبحضور سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي وعبدالله بن علي الراشدي رئيس نادي إزكي، حيث سبق لقاء الافتتاح حفل مبسط، وقد انتهى اللقاء الأول الذي جمع بين فريقي الهلال والسهم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أما في اللقاء الثاني حقق فريق السد فوزا عريضا على حساب فريق الطوق، حيث أمطر شباكه برباعية نظيفة، وفي اليوم التالي اكتسح فريق النجوم شباك فريق حلفين بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز فريق شباب إزكي على فريق الصحوة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما حقق فريق قلعة العوامر الفوز على فريق البصرة بهدف دون رد، وبثنائية مقابل هدف فاز فريق زكيت على فريق القريتين، يذكر أن مباريات البطولة تقام على ملعبي فريقي إمطــي والبصرة ومن المتوقع أن تقدم الفرق المشاركة مستويات مميزة للمنافسة على لقب النسخة الثالثة، حيث حقق لقب النسخة الأولى فريق السد ونال لقب النسخة الثانية فريق الهلال.

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