اتحاد الفروسية يزور جمعية الإمارات للخيول العربية

ضِمْن إطار تعزيز التعاون في مجالات تسجيل وتوثيق الخيل العربية وتنظيم بطولات جمال الخيل العربية والدَّوْرات التحكيمية، قام وفد من الاتحاد العُماني للفروسية والسباق ممثَّلًا بالسَّيدة ظبية بنت سامي البوسعيدية عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الخيول العربية والمنظَّمات الدولية وصاحب السُّمو السَّيد سعود بن حارب بن ثويني آل سعيد عضو مجلس إدارة نائب رئيس اللجنة والمهندس أحمد بن عبدالواحد الحراصي عضو اللجنة بزيارة جمعية الإمارات للخيول العربية وكان باستقبالهم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض اللقاء أوْجُه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تسجيل وتوثيق الخيل العربية، وبرنامج سجل الانتساب الإلكتروني، ونظام تسجيل وتوثيق الخيل العربية وآليَّة العمل، وبرنامج تسجيل المواليد.

كما تمَّ بحث التعاون المشترك في مجال المشاركات في البطولات الدولية بين البلدين، بما لا يتعارض بين التواريخ المقررة والتنسيق المسبق في تنقل الخيل بين البلدين بهدف تيسير أمور المشاركة المتبادلة في الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في الدَّوْرات التثقيفية ودَوْرات الحكام الوطنيين ودَوْرات اللجنة الانضباطية والعارضين.

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