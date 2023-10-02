البلوشي ضمن حكام النخبة فـي قارة آسيا

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد حكمنا الدولي يحيى البلوشي ضمن حكام النخبة في قارة آسيا بعد اجتيازه لاختبارات التقييم في أكاديمية الحكام بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم . ويعد البلوشي من الحكام المميزين في سلطنة عمان، حيث استطاع ان يقود عددا من المباريات الهامة في مختلف المسابقات .

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