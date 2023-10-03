نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: جمهور الزمالك يستحق الإشادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن جمهور نادي الزمالك كان له دور هام في التأهل بعد الدعم القوي خلال مواجهة فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي، خصوصا أن الفريق كان مستواه سيئ للغاية خلال الشوط الأول، ولم يكن هناك أي إيحاء بقدرة الزمالك على تسجيل 4 أهداف خلال الشوط الثاني، لكن الامور تغيرت بدعم الجمهور للاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "سعدت بعودة أوباما وكان له دور مؤثر مع الزمالك، وكذلك قدم أحمد فتوح وزيزو مستوى جيد خلال اللقاء، وأتمنى ألا يصر أوسوريو على طريقة اللعب التي يعتمد فيها على بعض اللاعبين في غير مراكزهم، فكيف يلعب فتوح (مساك ثالث) أو محور ارتكاز".

وأضاف: "الزمالك لن يواجه فرق قوية في دور المجموعات، لكن أرتا سولار لم يكن قويًا والفريق الأبيض وجد صعوبة في مواجهته، الزمالك قادر على حل الأزمات، ولكن الأهم إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين سواء المصريين أو الأجانب، والفريق يضم لاعبين مميزين ويجب صرف مستحقات القدامى قبل جلب أي لاعب جديد، ومن الوارد رحيل أوسوريو عن النادي في أي وقت".

وواصل: "غياب عبدالمنعم عن الأهلي أمام إنبي لن يؤثر على الفريق، وانتظر رؤية أحمد عبدالقادر بمستوى أفضل، وكذلك طاهر محمد طاهر، ولازال أنتوني موديست في حاجة للتجهيز بدنيا خلال المرحلة الجارية، لكنه يتحرك بشكل جيد، وعندما شارك أمام المصري لم يكن جاهزًا، فهو مهاجم صندوق وسيسجل أهدافا كثيرة للأهلي هذا الموسم، هو في حاجة للياقة المباريات التي تزيد من مواجهة لآخرى".

وأتم: "اعتقد أن إنبي سيقدم مستوى جيد أمام الأهلي وسيلعب مباراة دفاعية قوية، لكن الصعود لنهائي الكأس سيكون لصالح الأهلي".