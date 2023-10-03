نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق الأهلي في بطولة كأس مصر قبل مباراة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب متابعي كرة القدم المصرية والعربية، مواجهة هامة ومرتقبة بين الأهلي وإنبي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2022/2023

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مواجهة المارد الأحمر ضد إنبي الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر، في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ويستعرض الفجر الرياضي مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر، قبل مواجهة نظيره إنبي في في نصف نهائي البطولة.

مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر قبل مباراة إنبي في نصف النهائي

حقق فريق الأهلي الفوز في افتتاحية منافساته بمسابقة كأس مصر، أمام منتخب السويس بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة.

ونجح المارد الأحمر في الفوز على نظيره الداخلية، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس مصر.

وفاز المارد الأحمر على نظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، بهدفين مقابل هدف.