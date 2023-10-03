مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 في دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد في مواجهة نارية مع نابولي

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رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم في موقع “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، حيث تنطلق مباريات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.وستكون مواجهة ريال مدريد الإسباني، مع نابولي الإيطالي، أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبرر2023 في دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورغ النمساوي: ريال سوسييداد النمساوي – الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية -قناة beIN sports 2 بتعليق محمد مبروكي.

يونيون برلين الألماني : سبورتنج برجا البرتغالي – الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 8 بتعليق أحمد عبده.

نابولي الإيطالي : ريال مدريد الإسباني – الساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

مانشستر يونايتد الإنجليزي : جالطة سراي التركي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق عصام الشوالي.

لانس الفرنسي : آرسنال الإنجليزي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق علي محمد علي.

إنتر ميلان الإيطالي : بنفيكا البرتغالي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق محمد بركات.

كوبنهاجن الدنماركي : بايرن ميونخ الألماني – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 5 بتعليق جواد بده.

إيندهوفن الهولندي : أشبيلية الإسباني – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 6 بتعليق عادل خلو.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024

المجموعة الأولي: بايرن ميونخ الألماني – مانشستر يونايتد – كوبنهاجن الدنماركي – جالاتا سراي التركي.

المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني – أرسنال الإنجليزي – إيندهوفن الهولندي – لانس الفرنسي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ريال مدريد – براجا البرتغالي – يونيون برلين الألماني.

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي – إنتر ميلان الإيطالي – ريد بول سالزبورج النمساوي – ريال سوسيداد الإسباني.

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي – أتلتيكو مدريد الإسباني – لاتسيو الإيطالي – سيلتك الاسكتلندي.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي – بوروسيا دورتموند الألماني – ميلان الإيطالي – نيوكاسل يونايتد الإنجليزى

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبزيج الألماني – النجم الأحمر الصربي – يونج بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني – بورتو البرتغالي – شاختار الأوكراني – أنتويرب البلجيكي.