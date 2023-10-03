نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري الأبطال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره نادي كوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب باركن المباراة المرتقبة بين نادي بايرن ميونخ ضد نظيره كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هي القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري ابطال اوروبا

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره كوبنهاجن عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما هو ترتيب المجموعة الأولي

بايرن ميونخ، 3 نقاط

كوبنهاجن، نقطة واحدة

جلطة سراي، نقطة واحدة

مانشستر يونايتد، دون نقاط