نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد نظيره كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هي القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري ابطال اوروبا

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره كوبنهاجن عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس 5 عبر نايل سات

تردد القناة 11054

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 5 أتش دي على سهيل سات

تردد القناة على السهيل سات 11623

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري ابطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره نادي كوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.