نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تنتهي أزمة نجم الزمالك على يد شيكابالا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإنهاء أزمة محمود علاء مدافع الأبيض.

وقرر الزمالك منع محمود علاء من التدريبات مع الفريق بعد أزمته مع مدربه أوسوريو.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، يحاول التوسط لإنهاء أزمة مدحت عبدالهادي ومحمود علاء مدافع الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شيكابالا سوف يعمل على صلح الطرفين في التدريبات، وتصفية الأجواء قبل المباريات المقبلة".