نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. بيبو يفاجئ كولر ولاعبي الأهلي وحسم مصير محمود علاء وعمر هريدي يتحدى كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية

نشرة منتصف اليوم

وتأتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:

بيبو يفاجئ كولر ولاعبي الأهلي قبل السوبر الأفريقي

بيبو

أعد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، تصور جديد للجنة التخطيط من أجل زيادة حماس اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وافقت على التصور الذي قدمه خالد بيبو والخاص باللائحة المالية للبطولة، لزيادة مكافآت اللاعبين والجهاز من أجل الفوز بالسوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن تكون اللائحة المالية لهذه البطولة هي الأعلى لأن الفريق الفائزبها سيحصل على 4 ملايين دولار.

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عمر هريدي يتحدى "كهربا" ويفجر مفاجأة كبرى

كهربا

أكد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس الزمالك في الانتخابات المقبلة، إنه قادر على الحصول على غرامة لاعب نادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وتحدث عمر هريدي في تصريحات لبرنامج كلام في الكورة المذاع على قناة الحدث مع الإعلامي أحمد جمال:" أعد جماهير الزمالك بالحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد من وقت صدور الحكم، في حال حصولي على تفويض من النادي، ولن أبيع أى لاعب من النادي".

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الزمالك يعلن انتهاء أزمة محمود علاء رسميا

محمود علاء

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الواحد أنه تم عقد جلسة صباح اليوم بين محمود علاء والجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قام خلالها اللاعب بتقديم اعتذار للجهاز عما حدث في التدريب الأخير، قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.