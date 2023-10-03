نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من أحمد فتوح على مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء انتقاله للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، فيديو لجمهور الزمالك في مباراة أرتا سولار وهم يهتفون باسمه، ووضع قلوبًا بيضاء.

فتوح ينشر رد بحب الزمالك

وانتشر خبر اشتراط أحمد فتوح، رحيل علي معلول لاعب الأهلي أولًا حتى يوافق على الانضمام للقلعة الحمراء، كالنار في الهشيم.

ويبحث الأهلي عن بديل دولي مناسب للاعب معلول نجم المنتخب التونسي، لقيادة الجبهة اليسرى.

الأهلي يرد على شرط فتوح

وعن شرط فتوح للانتقال للمارد الأحمر، قال مصدرمن النادي الأهلي لـ "الفجر الرياضي": "لا يمكن أن يفرض أي لاعب شروطه على النادي".

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم، ويحق له التعاقد مع فريق آخر في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

فتوح يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

شارك فتوح، في التدريبات الجماعية اليوم، وجاء ذلك عقب التأكد من سلامة اللاعب بعد تعرضة لاجهاد عضلي في مباراة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى فتوح الفقرات المختلفة للمران سواء التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للمواجهة المقبلة.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.