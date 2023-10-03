هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم أحمد فتوح؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة المفاوضات مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم فتوح

ويرتبط الأهلي بالتعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، في صفقة انتقال حر خاصةً أنه لم يجدد عقده حتى الآن، ويحق له التوقيع مجانًا لأي فريق في يناير المقبل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن أحمد فتوح من أهم اللاعبين في الكرة المصرية، وطبيعي أن يتواجد ضمن الحسابات وإذا أراد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ضمه سيتم التحرك من أجله.

وأضاف: "اللاعب يحق له التفاوض مع أي نادي في يناير قبل نهاية عقده مع ناديه بـ 6 شهور وفقا للوائح، وبالتالي هو ضمن حسابات التعاقدات بالنادي الأهلي، ولكنه حتى الآن لم يتم التفاوض معه".

واختتم: "إذا كانت هناك رغبة من المدير الفني في ضمه، وكذلك رغبة من اللاعب في ارتداء قميص الفريق، سوف يتم التفاوض معه بكل تأكيد، خاصةً أنه سيمثل إضافة قوية".