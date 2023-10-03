نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل هرب بنزيما من الاتحاد؟.. رد حاسم من "غول فرنسا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الفترة الأخيرة، أنباء قوية داخل الشارع الرياضي السعودي، حول اختفاء الفرنسي كريم بنزيما، نجم خط هجوم فريق اتحاد جدة السعودي الحالي، وريال مدريد السابق من دوري روشن.

وكانت إدارة العميد قد نجحت في الحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد التدعيمات القوية التي تمكنت الكرة السعودية من ضمها هذا الموسم، مثل رونالدو ونيمار وبنزيما ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وفيرمينيو ونيفيز وهندرسون ورياض محرز وكانتي وفابينيو.

- بنزيما يرد على أنباء هروبه

وازدادت الشكوك داخل قلوب جماهير وعاشقي العميد، بعد غياب بنزيما في الأيام الماضية، والتي صاحبت انتشار أخبار عن هروب أحد الأجانب داخل دوري روشن دون إعلان أسماء.

وكان غياب بنزيما هو أبرز الأسباب التي جعلت دائرة الشك تحوم ناحيته في ظل وجود حديث عن إصابته العضلية والتي تم التأكد من عدم صحتها، وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ولكن لم توضح إدارة الفريق أي أمر حتى الآن.

وقد حسم بنزيما الجدل حول هروبه عبر مقطع فيديو، ظهر به اللاعب مرتديا بقميص الاتحاد داخل الصالة الرياضية للنادي.

