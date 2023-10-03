ليفربول يستهدف التعاقد مع "صخرة" دفاع البرازيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ليفربول يراقب صفقة جديدة من أميركا الجنوبية، للتعاقد معها الصيف المقبل.

ليفربول يستهدف التعاقد مع صفقة جديدة

ويراقب نادي ليفربولمدافع ساو باولو الشاب لوكاس بيرالدو، وسرعان ما أثبت اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا نفسه كلاعب مهم في الفريق الأول للعملاق البرازيلي، وقد شارك بالفعل في 42 مباراة مع الفريق الأول منذ ذلك الحين، بما في ذلك ظهوره الأول في مايو من العام الماضي.

ثمانية وثلاثون مباراة من تلك المشاركات حدثت في الموسم الحالي، بما في ذلك 14 مباراة أساسية في الدوري البرازيلي وسبع مباريات في كوبا سود أمريكانا.

كما لعب بيرالدو 90 دقيقة كاملة في مركز قلب الدفاع في مباراتي نهائي كأس البرازيل التي فاز بها ساو باولو على فلامنجو في نهاية الشهر الماضي.

على الرغم من أن اللاعب الدولي البرازيلي تحت 20 عامًا متعاقد مع ساو باولو حتى يونيو 2026، إلا أنه يُعتقد أن الشاب يجذب اهتمام عدد من الأندية في أوروبا.

وفقًا لموقع "90min"، فشل ولفرهامبتون واندررز في محاولة التعاقد مع بيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل أن يختار إنفاق 8.5 مليون جنيه إسترليني على مدافع جيرونا سانتياجو بوينو في اليوم النهائي.

ويضيف التقرير أن ليفربول يراقب الآن بيرالدو عن كثب وأرسل كشافيه إلى البرازيل لمراقبة المدافع صاحب القدم اليسرى عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

من المفهوم أن الريدز يتطلعون إلى بدائل محتملة على المدى الطويل للمدافعين فيرجيل فان ديك وجو ماتيب البالغ من العمر 32 عامًا.

يعتبر فان ديك لاعبًا أساسيًا تحت قيادة يورغن كلوب وأحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد شارك في 228 مباراة مع ليفربول على مدار الأعوام الستة والنصف الماضية، وفاز بسبعة ألقاب بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز. ودوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت نفسه، شارك ماتيب في 145 مباراة خلال فترة ثماني سنوات مع الريدز، لكن يُعتقد أن مستقبله في آنفيلد غير مؤكد لأن عقده من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل.