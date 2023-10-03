نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيقاف نجم ريال مدريد 3 مباريات وغيابه عن الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف ناتشو لاعب ريال مدريد، 3 مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام جيرونا.

وكان ناتشو قد تحصل على البطاقة الحمراء في مباراة ريال مدريد أمام جيرونا والتي حسمها الفريق الملكي لصالحه بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وتأكد غياب ناتشو عن الكلاسيكو الذي سيجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة في الجولة الحادية عشر من الليجا والذي سيقام يوم 28 من أكتوبر الجاري على أرضية ملعب البارسا.

وسيغيب ناتشو عن ريال مدريد أمام أوساسونا وإشبيلية وريال مدريد بعد قرار إيقافه رسميًا.