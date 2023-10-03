انت الأن تتابع خبر مستجدات حول الغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني بسبب تمثال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني، التي جاءت ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، قد الغيت بسبب وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتله الأميركيون في العراق عام 2020، داخل الملعب الذي تقام عليه المباراة.

من جانبه، وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة دعم لنادي اتحاد جدة ممثل المملكة في دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء المواجهة، وقال في بيان نشره على موقعه: "تابعنا ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفه سباهان أصفهان الإيراني والتي كانت مقررة مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي اتحاد جدة إلى إيران".

وختم: "يؤكد الاتحاد السعودي على دعمه الكامل لنادي اتحاد جدة، واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه".



وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان، بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أنه سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.