نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2023.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

ومن المقرر أن يتسلح الملكي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.